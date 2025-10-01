ବାପରେ… ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ ୨୧ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାହକ ହେବେ ହଇରାଣ!

ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ୨୧ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି।

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ପର୍ବ ଏବଂ ଛୁଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଥାଏ।  ତେଣୁ ବ୍ୟାକିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ମୋଟ ୨୧ ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପୂର୍ବରୁ ନସାରନ୍ତି ତେବେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରିକି କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଯିବ।

RBI ର ଛୁଟିଦିନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର ୫, ୧୨, ୧୯ ଏବଂ ୨୬ ତାରିଖରେ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଛୁଟି ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ କେବଳ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ରାଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଛୁଟିଦିନର ତାଲିକା:

ଅକ୍ଟୋବର ୧: ତ୍ରିପୁରା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡିଶା, ତାମିଲନାଡୁ, ସିକ୍କିମ, ଆସାମ, ୟୁପି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହାନାବମୀ ପାଇଁ ଛୁଟି ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨: ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଦଶହରା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୩: ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ସିକିମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୬: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୭: କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବାଲ୍ମୀକି ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୧୦ ଅକ୍ଟୋବର: କରୱା ଚୌଥ ଅବସରରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୧୮ ଅକ୍ଟୋବର: ବିହୁ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଆସାମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୦: ଦୀପାବଳି, ନର୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ, ମଣିପୁର, ଜମ୍ମୁ, କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ବିହାର ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୧: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଶା, ସିକ୍କିମ, ମଣିପୁର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଅବସରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୨: ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସିକ୍କିମ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଏବଂ ବିହାରରେ ଦିୱାଲୀ (ବାଲିପ୍ରତିପଡା), ବିକ୍ରମ ସମ୍ୱତ ନୂତନ ବର୍ଷ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୩: ଗୁଜୁରାଟ, ସିକ୍କିମ, ମଣିପୁର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୋଇ ଡୋଜ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା (ଦିୱାଲୀ), ଭଟ୍ରି ଦ୍ୱିଟିଆ, ନିଙ୍ଗୋଲ ଚକୋବାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୭: ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଛଟ ପର୍ବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।

ଅକ୍ଟୋବର ୨୮: ଛଠ ପର୍ବ ପାଇଁ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ।

ଅକ୍ଟୋବର ୩୧: ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗୁଜରାଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଗ୍ରାହକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ: ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବରରେ ନଗଦ ଜମା, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଋଣ କାଗଜପତ୍ର, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ଏବଂ ATM ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଶାଖା ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ।

