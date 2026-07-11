ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏକାଥରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଟିର ପୁରା ଲିଷ୍ଟ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି କାମ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ୧୩ ଜୁଲାଇରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ତେଣୁ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଛୁଟି ସମୟସୂଚୀ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ହେଲେ, ଖୁସିର ଖବର ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ UPI, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ATM, NEFT ଏବଂ RTGS ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଚାଲିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ, ବିଲ୍ ପୈଠ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ୧୩ ରୁ ୧୫ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଜମା କରିବା, ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜାରି କରିବା କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଜୁଲାଇ ୧୩ (ସୋମବାର), ଜୁଲାଇ ୧୪ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୧୫ (ବୁଧବାର) ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିନ।
ଏହି ତିନି ଦିନରେ, ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟ ସମୟରେ ଖୋଲା ରହିବ।
ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ଏହି ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ:
ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାଇ ୧୬ (ଗୁରୁବାର) କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ହରେଲା ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଡେରାଡୁନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ହରେଲା ଅବସରରେ ଇମ୍ଫାଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏଠାରେ ୧୭ ଜୁଲାଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ ନାହିଁ:
ୟୁ ତିରୋଟ ସିଂଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ୧୭ ଜୁଲାଇ (ଶୁକ୍ରବାର) ଶିଲଂରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୧୮ ଜୁଲାଇରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:
ଡ୍ରୁକ୍ପା ତ୍ସେ-ଜି ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇ ୧୮ (ଶନିବାର) ବନ୍ଦ ରହିବ।
୧୯ ଜୁଲାଇରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ:
ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜୁଲାଇ ୧୯ (ରବିବାର) ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ:
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାହକମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ଯେପରିକି UPI, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, ATM, NEFT, ଏବଂ RTGS ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣି ବିଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।