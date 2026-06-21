ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ୱା ପ୍ରାଇଭେଟ୍… ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ

ଦେଖନ୍ତୁ ୨୨ ତାରିଖରୁ ୨୫ ତାରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏକ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ, ଜୁନ୍ ୨୫ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୮, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଜାତୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପାଳନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ମାସ ପାଇଁ ଏଗାରଟି ଛୁଟିର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରବିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲେ, ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଦେଶରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ; କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ କିମ୍ୱା କଳା କଲମ…

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ମା’ ଓ…

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପାଇଁ (ଜୁନ୍ ୨୫-୨୮) ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା:

ଜୁନ୍ ୨୫ (ଗୁରୁବାର) – ମହରମର ବିଶେଷ ଅବସରରେ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଜୁନ୍ ୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) – ମହରମ୍ / ଆଶୁରା ଅବସରରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପାଟନା, ଜୟପୁର ଏବଂ ଭୋପାଳ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

୨୭ ଜୁନ୍ (ଶନିବାର) – ଏହା ହେଉଛି ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଏହି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ଠାରୁ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଜୁନ୍ ୨୮ (ରବିବାର) – ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହେତୁ ଏହି ଦିନ ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ:

ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ – ଜୁନ୍ ୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) ରୁ ଜୁନ୍ ୨୮ (ରବିବାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।

ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୁନ୍ ୨୫, ଗୁରୁବାରରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ।

ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ବାଛନ୍ତୁ:

ଛୁଟିଦିନ ହେତୁ ଯଦିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିପାରେ, ତଥାପି ଭୟଭୀତ ହେବାର କ is ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ୟୁପିଇ (ଗୁଗୁଲ ପେ, ଫୋନପେ) ଏବଂ ଏଟିଏମ ଭଳି ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ |

You might also like More from author
More Stories

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ କିମ୍ୱା କଳା କଲମ…

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ମା’ ଓ…

“ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜ,…

ରିଜର୍ଭରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲେ କ’ଣ ଖରାପ…

1 of 19,252