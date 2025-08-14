“ଭାରତ ସହ ପଙ୍ଗା ନିଅନି..”, ଏସିଆ କପ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଟିମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି

ନିଜ ଟିମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବେ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଉପରେ ସମାଲୋଚନାର ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଛି।

ତାରୁବାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୨୯୫ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ମାତ୍ର ୯୨ ରନ୍ ରେ ପରାଜୟ କରିଥିଲା। ୨୦୨ ରନ୍ ର ଏହି ପରାଜୟ ପାକିସ୍ତାନର ଦିନିକିଆ ଇତିହାସର ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଥିଲା।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବାସିତ ଅଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ବୟାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୟାନରେ, ସେ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବାସିତ ଅଲିଙ୍କ ବୟାନ: ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ, ବାସିତ ଅଲି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳକୁ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବାସିତ ଅଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ‘ଦି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍’ରେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଫ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍‌ରେ ଯେପରି ଖେଳିଥିଲା, ସେହିପରି ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରୁ। ଭାରତ ଆମକୁ ଏତେ ଖରାପ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିବ ଯେ ଲୋକମାନେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।”

