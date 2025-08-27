ବିଧବା ଭାଉଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଦିଅର, ଶାଶୁ-ଶ୍ବଶୁର ବି କଲେ ସମର୍ଥନ
ସ୍ବାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଉଜକୁ ବାହା ହେବାରୁ ଜିଦି କଲା ଦିଅର ନମାନିବାରୁ କଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାଉଜ ଏବଂ ଦିଅରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମାଆ ପୁଅ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ପରି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବସ୍ତିରୁ ସମାନ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଜଣେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ବିଧବା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ।
ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହସ ଉଡ଼ିଗଲା। ତା’ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ।
ମାମଲାଟି ମୁଣ୍ଡେରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠାରେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଭାଉଜ, ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଜଣକ ପୋଲିସକୁ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ- ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଶୋଇବା ଘରେ ବସିଥିଲି ।
ଦିଅର ଆସି ମୋତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟକିଲେ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ମୁଁ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇଲି । ଶାଶୂ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲି। ତା’ପରେ ଦୁହେଁ କହିଲେ- ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ । ଦିଅର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅ ।
ନଚେତ୍ ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ । ବିଧବା ଭାବୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।