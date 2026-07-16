ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱାମୀ: କହିଲେ- ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଦିଅ…
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ୧୨ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନା ଦେବୀ ନିଜର ୩ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗତି ବୃକ୍ଷ ଘରକୁ ଫେରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ
ପାଟନା: ଅଜବ ପ୍ରେମ। ତାହା ପୁଣି ପରିଣତ ବୟସରେ ପ୍ରେମ। ୫ ଛୁଆର ବାପା ସହିତ ୫ ଛୁଆର ମାଆ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଦିଅ! ଏପରି ଘଟଣା ବିହାରରେ ଘଟିଛି।
ଲାଲଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବଗହି ଗାଁ ଗତି ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ସେ କାମଦାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା ପୂରା ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନା ଦେବୀ ଓ ୫ ପିଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେ କୁଆଡେ ସେହି ଗାଁର ରାମ ପ୍ରୀତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ରାମ ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ୫ ପିଲାର ବାପା। ଅର୍ଥାତ ଲୁଚାଛପାରେ ୫ ପିଲାର ମାଆ ସହିତ ୫ ପିଲାର ବାପା କରୁଥିଲା ରୋମାନ୍ସ!
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ୧୨ ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନା ଦେବୀ ନିଜର ୩ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗତି ବୃକ୍ଷ ଘରକୁ ଫେରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜର ୩ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଲମିଲା ଖାଲିପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ରାମ ପ୍ରୀତଙ୍କ ସହିତ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସାଙ୍ଗରେ ଘରେ ଥିବା ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସୁନା-ରୁପା ଗହଣା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ରାମ ପ୍ରୀତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗତି ବୃକ୍ଷ। ହେଲେ ପାଲଟା ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଗତି ବୃକ୍ଷ ନିଜର ୨ ପିଲାଙ୍କୁ ଧଣି କୁଦରହା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନା ଓ ନିଜର ୩ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କହିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଲଦୀପ ସିଂ କହିଛନ୍ତି; ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତାହାର ଆଧାରେ ଆଗକୁ ଆଇନଗତ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।