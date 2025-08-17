‘Chili Chicken’ ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାଦୁଡ଼ି ମାଂସ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁର ସାଲେମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକେନ ନାମରେ ବାଦୁଡ଼ି ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ।

ଜୁଲାଇ 25 ରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ ସାଲେମର ଥୋପ୍ପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରି ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା।

କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ? ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ, ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ।

ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ବନ ରେଞ୍ଜର ବିମଲ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। କମଲ (36) ଏବଂ ସେଲଭମ (35) ବାଦୁଡ଼ି ଶିକାର କରି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।

ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ; ସେମାନେ ଓମାଲୁରର ଢାବା ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ-ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲରେ ଏହି ମାଂସକୁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିଲି ଚିକେନ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଏହି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଏହି ମାଂସ ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ କାହିଁକି? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବାଦୁଡ଼ି ନିପା, ଇବୋଲା ଏବଂ ରାବିଜ୍ ଭଳି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସର ବାହକ ହୋଇପାରେ।

ସେମାନଙ୍କର ଅପରିପକ୍ୱ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ 2025 ରେ ବାଦୁଡ଼ି ମାଂସ ଖାଇବା ପରେ କଙ୍ଗୋରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 53 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସାଲେମରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅବୈଧ ବ୍ୟବସାୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ଏପରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାମେଶ୍ୱରମରେ କାଉ ମାଂସ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କୁକୁର ଏବଂ ମୂଷା ମାଂସକୁ କୁକୁଡ଼ା ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ରାସ୍ତା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ।

