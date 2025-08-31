କେମିତି ଜାଣିବେ କିଏ ମହାନ ? ସଚିନ ନା ବିରାଟ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ କିଏ ହାସଲ କରିଛି ଅଧିକ ଶତକ…

କେମିତି ଜାଣିବେ କିଏ ମହାନ ? ସଚିନ ନା ବିରାଟ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦିନିକିଆରେ କିଏ ହାସଲ କରିଛି ଅଧିକ ଶତକ…
ଗତ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି ସଚିନଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ କେହି ଭାଙ୍ଗିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ତାହାସହ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳି ମଧ୍ଯ ରହିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ‘କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ’ କୁହାଯାଏ। ସଚିନ ଏହି ରେକର୍ଡ ୨୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କରିଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ଏକଦିବସୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ୫ ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର
ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସଚିନ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ସଚିନ ୩୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୯ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୧୮୯୪ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ସଚିନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୦୨.୧୬ ଥିଲା।
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି
ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୭ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୫୬.୩୯ ଆଭରେଜରେ ୧୫୭୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପ୍ରାୟ ୮୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା
ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ। ରୋହିତ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମୋଟ ୭ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ୨୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୫୭.୩୧ ଆଭରେଜରେ ୧୪୯୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ରୋହିତଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଥିଲା।
ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏହି ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ୱାର୍ଣ୍ଣର ୨୦୧୬ରେ ଦିନିକିଆରେ ସାତଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ୱାର୍ଣ୍ଣର ୬୩.୦୯ ଆଭରେଜରେ ୧୩୮୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏହି ବର୍ଷ ୧୦୫.୪୭ ଆଭରେଜରେ ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।
ବିରାଟ କୋହଲି
ବିରାଟ କୋହଲି ୬ଟି ଶତକ ସହିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ୨୦୧୭ରେ, କୋହଲି ୨୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୭୬.୮୪ ହାରରେ ୧୪୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ୬ଟି ଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋହଲିଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୯୯.୧୨ ଥିଲା।