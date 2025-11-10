ବିବିସିର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଚାକିରୀରୁ ବିଦା; ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଏଡିଟ୍ କରି କରିଥିଲେ ପ୍ରସାରଣ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଡିଟିଂ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି । ବ୍ରିଟେନର ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ ବା ବିବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ବଡ ବିବାଦରେ ଫସିଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବିସିର ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ପାନୋରାମା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିବିସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ଟିମ୍ ଡେଭି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିଇଓ ଡେବୋରା ଟର୍ନେସ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନାମୁତାବକ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଡିଟିଂ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି । ବ୍ରିଟେନର ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କର୍ପୋରେସନ ବା ବିବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ବଡ ବିବାଦରେ ଫସିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ଭାଷଣକୁ ଏଡିଟିଂ କରି ପ୍ରସାରିତ କରିଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି ।

ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ସମସ୍ତ ବିବିସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ପୃଥକ ଇମେଲରେ ଉଭୟେ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିବିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମୀର ଶାହ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଲିଙ୍କରେ…

ଲଗାତାର ଖସିଲା ସୁନା ଦର, 22K ସୁନା ଦର ୧୦…

ସୂଚନାନୁସାରେ, ୨୦୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଓ୍ୱାସିଂଟନରେ ପ୍ରବଳ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ବିବିସି ଏହି ଭାଷଣକୁ ଏଡିଟିଂ କରି ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମିଛ ଖବର ଦେଖାଇଥିବା ନେଇ ବିବିସି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ, ସମଲିଙ୍ଗୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବିସି ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଟିମ୍ ଡେଭି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡେବୋରା ଟମେସଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଉଭୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।

କ’ଣ ଥିଲା ବିବାଦ : ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ଅନୁସାରେ, ବିବିସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାଷଣର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯୋଡି ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା । ମୂଳ ଭାଷଣରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟଲ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ସିନେଟରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ ।

କିନ୍ତୁ ଏଡିଟେଡ୍ ଭାଷଣରେ ସେମାନେ କ୍ୟାପିଟଲ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଶେଷ ଯାଏଁ ଲଢିବେ ବୋଲି ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।ଏହା ୟୁଏସ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହିଂସା ପାଇଁ ଉସକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଭାଷଣରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କହିଥିବା ବେଳେ ଏଡିଟିଂରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା କରି ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଲିଙ୍କରେ…

ଲଗାତାର ଖସିଲା ସୁନା ଦର, 22K ସୁନା ଦର ୧୦…

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଲା; ଆଘାତ ପରେ ଦଳକୁ…

ରାଜଧାନୀରେ ହଠାତ୍ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ରାସ୍ତା;…

1 of 29,278