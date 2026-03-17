ବାଂଲାଦେଶକୁ ବ୍ୟାନ କରିବ ICC? କ୍ରିକେଟ୍‌ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ, ସରକାରକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ

ବାଂଲାଦେଶକୁ ବ୍ୟାନ କରିବ ICC? ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା BCB

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (BCB) କିଛି ସମୟ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହା ସମ୍ପ୍ରତି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ତାର ଦଳ ପଠାଇବାକୁ ମନା କରି ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଭୋଗିନଥିଲା।

ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ବଢ଼ୁଥିବା ଭୟ

ହେଲେ ବାଙ୍ଗ୍ଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏବେ ନୂଆ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ BCB ସରକାରକୁ କଡ଼ା ସତର୍କବାଣୀ ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ବୋର୍ଡର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ ନାହିଁ।

BCB ର ଭୟ ହେଉଛି ଯଦି ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ICC ବାଙ୍ଗ୍ଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗରେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଯେପରିକି ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ICC କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା।

ଏହି ବିବାଦର ମୂଳ କାରଣ 2025 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୋଇଥିବା BCB ନିର୍ବାଚନ। ସେଥିରେ ଅମିନୁଲ ଇସଲାମଙ୍କୁ ପୁନଃ ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ପରେ ବାଂଲାଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରେ ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏହି କମିଟିକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଓ କଥିତ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।

BCB ଦାବି କରିଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ ଏହି ତଦନ୍ତ କମିଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି।

ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚାଧୀନ

ଏହି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ କପ୍ତାନ ତମିମ ଇକୱାଲ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାର କାଉନସିଲରମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ବିବାଦ ଏବେ ବାଙ୍ଗ୍ଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ICC ପକ୍ଷରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା, ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ…

ଯେତେ ଘସିଲେ ବି ସଫା ହେଉନି ବାଥରୁମ୍ ଟାଇଲ୍ସ?…

TMC ଜାରି କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ଏଥର…

କାବୁଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ତାଣ୍ଡବ,…

1 of 29,638