ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା; ତିଳକ ଅଧିନାୟକ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଟିରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ମୁମ୍ବାଇ: ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚମକ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ମାରିଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଭାରତ-ଏ ୧୫ ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଟିରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଏଥିରେ ତିରଳ ବର୍ମା ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବା ଭାରତ- ଏ ଟିମ୍। ସେଠାରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ଖେଳିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ, ଭାରତ-ଏ ଓ ଅଫ୍ଗାନିସ୍ତାନ-ଏ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ(ବିସିସିଆଇ) ଆଜି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ତିଳକ ବର୍ମା(ଅଧିନାୟକ), ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ୟ୍ୟ, ବୈଭବ ସୂର୍ୟ୍ୟବଂଶୀ, ରିୟାନ ପରାଗ(ଉପ ଅଧିନାୟକ), ଆୟୁଷ ବଦୋନି, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ସୂର୍ୟ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ପ୍ରବସିମରନ ସିଂହ(ୱିକେଟ କିପର), କୁମାର କୁଶାଗ୍ରା(ୱିକେଟ କିପର), ବିପରାଜ ନିଗମ, ୟଶ ଠାକୁର, ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂହ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ଓ ଅର୍ଶଦ ଖାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜୁନ ୯ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା; ୧୧ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ; ୧୩ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା; ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା; ୧୭ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ; ୧୯ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ଥାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା; ୨୧ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ପରେ ଭାରତ –ଏ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଏ ବିରୋଧରେ ମଲ୍ଟି ଡେ’(ରେଡବଲ) ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।