ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି, ସିରାଜଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି
T20 Series: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଆଗାମୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆହତ କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ହର୍ଷିତ ରାଣା
ବିସିସିଆଇ ରବିବାର ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ସ୍କାନ ପରେ ତାଙ୍କର ‘ଗ୍ରେଡ୍-୧ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରି’ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଓ ରିହାବିଲିଟେସନ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ।
ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଯିଏକି ନିକଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ସେହିପରି ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗମ୍ଭୀର ଆହତ (ଗ୍ରେଡ୍-୨ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରି) ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ CoE ରେ ଯୋଗଦେବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅପଡେଟେଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଈଶାନ କିଷାନ (ୱିକେଟକିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।
ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅପଡେଟେଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଈଶାନ କିଷାନ (ୱିକେଟକିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ୟଶ ଠାକୁର, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟକିପର), ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ।