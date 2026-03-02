Zaheer Khan: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂରେ ଆସିବ ନୂଆ ଯୁଗ, ଜାହିର ଖାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଲା BCCI
ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜାହିର ଖାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଲା BCCI ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ । ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ଜାହିର ଖାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି BCCI ।
ଜାହିର ଏବେ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ତାଲିମ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବିନା ଅଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, 60 ବର୍ଷୀୟ ଟ୍ରାୟ କୁଲିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ଯିଏ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି COEରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଡିସେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ବିସିସିଆଇ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାୟ କୁଲିଙ୍କ କୌଣସି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମିଳିନାହିଁ ।
ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଜାହିର ଖାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଫେବୃଆରୀ 28 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଶିବିରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
ବିସିସିଆଇର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ରିକେଟ ମୁଖ୍ୟ ଭିଭିଏସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଜାହିର ଖାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ।