Bcci Awards Ceremony: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ BCCIର ଖାସ୍ ପ୍ଲାନ, ଏହି ଦିନ ହେବ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ BCCIର ଖାସ୍ ପ୍ଲାନ, ଏହି ଦିନ ହେବ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟ ପରେ, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ IPL ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବେ, ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ସମସ୍ତ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିବ। ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି।
ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
ବିସିସିଆଇ କେବଳ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଦଳ, ୨୦୨୫ ରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ଦଳ ଏବଂ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦଳର କୋଚମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ସାଇକିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଭାରତ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଛି।
ଆଇପିଏଲ ଦଳର ଅଧିନାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଏବଂ ଏକ ଫଟୋସୁଟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି
ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ନୂତନ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। BCCI ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, 15 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ IPL ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିନାୟକ ଏବେ ଭାରତୀୟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ପ୍ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବେ । ସେଥିପାଇଁ ବୈଠକ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ, IPL ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ IPL ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଏକ ଫଟୋସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ’ ହେବ।