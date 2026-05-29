IPLରେ କଡ଼ା କଟକଣା: ଏଣିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେନି ‘ସ୍ମାର୍ଟ ସନ୍‌ଗ୍ଲାସ୍’, କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲା BCCI

BCCI ଏହି ବିଷୟରେ 'ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ' (ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲେ କୌଣସି କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ) ନୀତି ଆପଣାଇଛି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯେକୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଜରିମାନା କରାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଇଦାନରେ କେତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଖେଳର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିୟମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସନ୍‌ଗ୍ଲାସ୍ (ଚଷମା), ଗଗଲ୍ସ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ (wearable devices) ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆଣ୍ଟି-କରପସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୟୁନିଟ୍ (ACSU) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ‘ପ୍ଲେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଏରିଆ’ (PMOA) ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମା ଦେବେ। ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ମେସେଜିଂ ଏବଂ ଅଡିଓ-ଭିଡିଓ କଲିଂ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ, ଆଇପିଏଲ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ ଟୁଲ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହିପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ: ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ…

ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୮ ମୃତ

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଘଟଣା ପରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିନ୍ଦର ଡଗଆଉଟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ‘ଭେପିଂ’ (vaping) କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ, ACSU ଡଗଆଉଟ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଜୋନ୍ ନିକଟରେ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ କହିଥିଲା।

୨୦୧୩ ସ୍ପଟ୍-ଫିକ୍ସିଂ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବେଶ୍ ସତର୍କ ରହିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ହୋଟେଲ, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବାରୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଉପରେ ଏହି କଟକଣା ଆଇପିଏଲ୍‌ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ।

You might also like More from author
More Stories

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ: ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ…

ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୮ ମୃତ

କେଶ ନଥିବାରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି…

୨୦୨୭ରୁ ବଦଳିବ NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଢଙ୍ଗ…

1 of 24,279