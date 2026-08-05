BCCIର ବଡ଼ ବୟାନ, ଦୁଇ କୋଚ୍ ନେଲେ ବିଦାୟ, କହିଲେ ଏହା ପଛର କାରଣ…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ୨ କୋଚ୍, BCCI କହିଲା – ଅବଦାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସହକାରୀ କୋଚ୍ ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସ୍କାଟ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଟି ଦିଲୀପଙ୍କର ବିଦାୟ ଘଟିଛି। ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଫଳତାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପରେ ରୟାନ୍ ଏବଂ ଦିଲୀପଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ନିଜର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ BCCI ଏହି ଦୁଇ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ବିଦାୟ ଉପରେ ନିଜର ମୁହଁ ଖୋଲିବା ସହ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି।

କୋଚ୍‌ଙ୍କ ବିଦାୟ ଉପରେ BCCI ର ବଡ଼ ବୟାନ: BCCI ପୂର୍ବତନ ସହକାରୀ କୋଚ୍ ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସ୍କାଟ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଟି ଦିଲୀପଙ୍କ ପାଇଁ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ୍ ଶେୟାର କରିଛି। ସେମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

BCCI ଲେଖିଛି, “ସହକାରୀ କୋଚ୍ ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସ୍କାଟ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଟି ଦିଲୀପଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରଦା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ପେସାଦାରପଣ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦଳର ସଫଳତା ଓ ଯାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛୁ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବେ…

UPI ପେମେଣ୍ଟ୍‌କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଝଟକା:…

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍‌ଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି: ଟି ଦିଲୀପ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅନେକ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଟି ଦିଲୀପଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ BCCI ଆସାମର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ସୁଭଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି।

ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସ୍କାଟ୍ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସହକାରୀ କୋଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଶେଷ ହେବା ସହ ସେ ଦଳକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ରୟାନ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ନୂଆ ‘ହେଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜୀ’ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବେ…

UPI ପେମେଣ୍ଟ୍‌କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଝଟକା:…

ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ: ଭାରତକୁ ମିଳିବ…

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହି…

1 of 26,533