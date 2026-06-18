ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାତାହାତି ଘଟଣା! ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଜରିମାନା
ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ପ୍ରଦୀପ ଜୟପ୍ରଗାଶ ଏହି ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହାଲାମ୍ବେଗେଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଝଗଡ଼ା ବେଳେ ମଝିରେ ପଶିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୱିକେଟ୍ କିପର ନିରୋସନ୍ ଡିକ୍ୱେଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା : ଦାମ୍ବୁଲାରେ ଚାଲିଥିବା ତ୍ରିଦେଶୀୟ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ ‘ଏ’ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ଦଳର ସ୍ପିନର ବିଶେନ୍ ହାଲାମ୍ବେଗେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଏଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ମାମଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ବା ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କର, ଏଥିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ।
ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସୁପର ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ‘ଏ’ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ହାଲାମ୍ବେଗେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଟେଲିଭିଜନ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଦଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ତେବେ ସାଇକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡର ସେଭଳି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇପାରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଖେଳପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ହିଁ ସଠିକ୍ ଅଧିକାରୀ।”
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ପ୍ରଦୀପ ଜୟପ୍ରଗାଶ ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ହାଲାମ୍ବେଗେଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହି ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ମଝିରେ ପଶିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୱିକେଟ୍ କିପର ନିରୋସନ୍ ଡିକ୍ୱେଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ସିରିଜ୍ର ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହାଲାମ୍ବେଗେ କୁଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲେ ତାହା ଏକ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବ।
ସାଇକିଆ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, “ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରର ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିସିସିଆଇର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥାଏ। ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳାଭଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଖେଳର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୁଏ, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।” ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତ ‘ଏ’ ଦଳ ୧୮ ରନ୍ର ପିଛା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ଦଳ ନିଜର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଅତୀତରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କେତେକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିବାଦ ସମେତ ପଡ଼ିଆ ବାହାରର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ନଜରରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଗାମୀ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ହିଁ କରାଯିବ।
ଏହି ଘଟଣାଟି ଭାରତ ‘ଏ’ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଏହାସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଖେଳର ବିକାଶ କରୁଥିବା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଯୁବ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।