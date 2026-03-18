BCCI ବଢ଼ାଇବ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କ ଦରମା, ପଛରେ ରହିଛି ଏହି ବଡ଼ କାରଣ

BCCI ବଢ଼ାଇବ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କ ଦରମା

By Jyotirmayee Das

BCCI Salary Hike: ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଖୁବଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇର ମତ ହେଉଛି ଯେ ବୁମ୍ରା, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର A ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବିସିସିଆଇର ବର୍ଗ A କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଖେଳାଳି ବାର୍ଷିକ ୫ କୋଟି ରିଟେନର ପାଆନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ପୂର୍ବରୁ ‘A+’ ବର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ବୁମ୍ରା ୭ କୋଟି ପାଉଥିଲେ।

ବୁମ୍ରାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ BCCI

‘ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁମ୍ରା ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, “ବୋର୍ଡ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଆହୁରି କିଛି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦରମା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ।”

ଯଦି ବିସିସିଆଇ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ତେବେ ଟି-୨୦ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦରମା ମିଳିପାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଗ C ରେ ରଖାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରିଟେନର ମାତ୍ର ୧ କୋଟି।

ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ଦରମା ହ୍ରାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବିସିସିଆଇ ଏବେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

କେଉଁ ଖେଳାଳି କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ?

ଗ୍ରେଡ୍ A: ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା।

ଗ୍ରେଡ୍ B: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିଷଭ ପନ୍ତ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର।

ଗ୍ରେଡ୍ ସି: ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ପ୍ରସାଦ କୃଷ୍ଣ, ଆକାଶ ଦୀପ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଶର୍ମା

