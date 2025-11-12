ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ…ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଦେଲା BCCI, ନ ମାନିଲେ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ !

ଯଦି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ODI ଫର୍ମାଟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ODI ଫର୍ମାଟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଇଛି।

ଉଭୟ ଖେଳାଳି T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ODI ଫର୍ମାଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।

ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ: ଉଭୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ODI ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ୩୮ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଫେରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ ୧-୨ ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା।

MS ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ CSK ଛାଡ଼ିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର…

”ଆମ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତ”;…

ଏହି ସିରିଜ୍ ସମୟରେ, ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ବିରାଟ କୋହଲି ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ODIରେ ଅପରାଜିତ୭୪ ରନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଡକ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା।

ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ବିସିସିଆଇର ଏହି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (MCA)କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ତଥାପି, ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ରୋହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇର ଶରଦ ପାୱାର ଇଣ୍ଡୋର ଏକାଡେମୀରେ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଧରି ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବା କୋହଲିଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ।

ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ୨୪ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି: ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ଟ୍ରଫି ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତଥାପି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଉଭୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ODI ସିରିଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଭାରତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ଖେଳିବ: ଏହି ସିରିଜ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ବିଜୟ ହଜାରେ ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ।

 

