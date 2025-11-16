BCCI କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ନୁହେଁ ଏହି ଦିନ ହେବ IPL ନିଲାମୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି…
IPL 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜିନ୍ ୧୯ ପାଇଁ ନିଲାମର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଡିସେମ୍ବର ୧୬ରେ ଆବୁଧାବିର ଏତିହାଦ ଆରେନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତ ବାହାରେ ନିଲାମ କରିବ।
ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ ନିଲାମ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ନିଲାମ ଜେଦ୍ଦାରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ନିଲାମ ଥିଲା। ୨୦୨୬ ନିଲାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର-ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୀମିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ।
ଗୋଟିଏ ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ରଖିପାରିବ। ତେବେ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ବିଡ୍ କରିବେ।
ସମସ୍ତ ୧୦ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ରଖିବା ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ୧୭୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୪୯ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ୭୭ ଜଣ ସ୍ଲଟ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ୨୩୭.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ୨୧ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି । ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୬୪.୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବାଧିକ ପର୍ସ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବ।
କୋଲକାତାରେ ୬ଟି ବିଦେଶୀ ସ୍ଲଟ୍ ସମେତ ୧୩ଟି ସ୍ଲଟ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବଜେଟ ୪୩.୪ କୋଟି ଅଛି। ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରେ ୪ଟି ବିଦେଶୀ ସ୍ଲଟ୍ ସମେତ ୯ଟି ସ୍ଲଟ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅଛି।