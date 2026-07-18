ଲର୍ଡସରେ ଶେଷ ହେବନି ରୋହିତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ଖେଳିବେ ବିଶ୍ଵକପ୍, ଅବସର ଗୁଜବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କଲା ବିସିସିଆଇ
ଲର୍ଡସରେ ଶେଷ ହେବନି ରୋହିତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ଖେଳିବେ ବିଶ୍ଵକପ୍
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଗୁଜବ ଉପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇଛି । ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଜିତ ସାଇକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲର୍ଡସ ମୈଦାନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଦର୍ଶାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୋହିତଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ ।
ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ବିସିସିଆଇ: ପିଟିଆଇକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, “ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି । ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ରବିବାର ଲର୍ଡସରେ ରୋହିତ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । ରୋହିତ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଜଣେ ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦଳର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ । ସହଜ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଲର୍ଡସ ଦିନିକିଆ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ ।”
କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା: ଗତ ଗୁରୁବାର ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ରୋହିତଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ସିଲେକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ନୀତି: ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆଗାମୀ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି । ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓପନିଂରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।
ରୋହିତଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ: ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ, ୨୦୨୫ ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ରୋହିତ ଦିନିକିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇଯିବେ । ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ଏବେ ଅବସର ନେବାକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସିସିଆଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
୨୦୨୬ରେ ଫର୍ମ ଖରାପ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ରୋହିତଙ୍କ ଫର୍ମ ସେତେଟା ଭଲ ରହିନାହିଁ । ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗତ ୩ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହିଆସିଛନ୍ତି ।
ରୋହିତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ୨୦୨୪ ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୨୦୨୫ ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି । ଏପରିକି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ରୋହିତ ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବିସିସିଆଇର ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଯାହା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋର୍ଡ ହାତରେ ଥାଏ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଅଛି । ତେଣୁ ‘ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍’ଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟର ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ।