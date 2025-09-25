Asia cup: ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ବୋବାଲ; 2 ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାଁରେ ICC ରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା BCCI, କଣ ମିଳିବ ସଜ୍ଜା?

2 ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାଁରେ BCCI ର ଅଭିଯୋଗ । ICC ନିକଟରେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କଲା BCCI । 2 ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆରେ ଉସୁକାଇବା ଭଳି ଆଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:  2 ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାଁରେ BCCI ର ଅଭିଯୋଗ । ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଓ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା BCCI । ICC ନିକଟରେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କଲା BCCI । 2 ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆରେ ଉସୁକାଇବା ଭଳି ଆଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ICC ଏଲିଟି ପ୍ୟାନେଲ ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ । ରବିବାର ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ସାହିବଜାଦା ଗନଫାୟାର ସେଲିବ୍ରେଶନ କରିଥିଲେ । ହାରିସ୍ ରୌଫ୍ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ 6-0 ର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇ ଭାରତାୟଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସୁପର ଫୋର୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ ସମୟରେ ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଏବଂ ହାରିସ୍‌ ରୌଫ୍‌ଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ବିସିସିଆଇ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଆଇସିସିରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି।

ବିସିସିଆଇ ଆଇସିସିକୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି

୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ୍‌ ରୌଫ୍ ବାରମ୍ବାର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସୀମାରେ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ “କୋହଲି, କୋହଲି!” ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସମୟରେ ରୌଫ୍ ଏକ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ଦେଖିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଳନ କରିଥିଲେ।

ଏବେ, ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ICC ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ

BCCI ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ଯଦି ହାରିସ୍ ରୌଫ ଏବଂ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ICC ଏଲିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ରେଫରି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ସେମାନେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

