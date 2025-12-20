୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଦଳରୁ ଗିଲ୍ ଙ୍କୁ ବିଦା କଲା BCCI, ଇଶାନ କିଷନ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାଗା
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ଉପ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୬ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତର ୧୫ ଜଣିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ କରି ଅଧିନାୟକ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ହେଲେ ଭାରତର ଓପନର ତଥା ODI ଏବଂ ଟେଷ୍ଟର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏହି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଦୁଇଜଣ ୱିକେଟକିପର, ଦୁଇଜଣ ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଦୁଇଜଣ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଦୁଇଜଣ ସ୍ପିନର ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲରଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି।
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିସିସିଆଇ ୧୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି।
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ:
୪ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ – ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂ।
୨ ୱିକେଟକିପର – ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର) ଏବଂ ଇଶାନ କିଷାନ (ୱିକେଟକିପର)।
୪ ଅଲରାଉଣ୍ଡର – ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ।
୫ ବୋଲର – ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।
🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026 announced 🚨
Let’s cheer for the defending champions 💪#TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/7CpjGh60vk
— BCCI (@BCCI) December 20, 2025
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ୨୦ ଦଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ୨୦ଟି ଦଳକୁ ଚାରୋଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଗ୍ରୁପ ଏରେ ଅଛି।
ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ନାମିବିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ।
ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ନପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ଏହାର ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ।
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
ଫେବୃଆରୀ ୭ – ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍
ଫେବୃଆରୀ ୧୨ – ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍
ଫେବୃଆରୀ ୧୫ – ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍
ଫେବୃଆରୀ ୧୮ – ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍