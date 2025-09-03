Asia cup 2025: MLAଙ୍କ ଜ୍ବାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାନେଜର; BCCI ଦେଲା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ?

୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଖେଳାଳିମାନେ ୟୁଏଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଯିଏ ଏସିଆ କପରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ରେ ବାହାରିବେ। ଖେଳାଳିମାନେ ୟୁଏଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଯିଏ ଏସିଆ କପରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ।

ଆମେ ପିଭିଆର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ବିସିସିଆଇ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାନେଜର କରିଛି। ପିଭିଆର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ମ୍ୟାନେଜର କିଏ?

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଭିଆର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଏ? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ପରିଚାଳକ ହୋଇଥିବା ପିଭିଆର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ। ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ନୂତନ ପରିଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ।

ବାପା ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ବିଧାୟକ

ପିଭିଆର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପିତା ପୁଲପର୍ଥି ରମାଞ୍ଜନେୟୁଲୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଜି ବାବୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେ ୨୦୦୯ ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ରେ ସେ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଜନସେନା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପିଭିଆର ପ୍ରସାନ୍ତଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜି. ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ୨୦୨୪ ରେ ଭିମଲିରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟିର ନେତା। ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି।

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ

ପିଭିଆର ପ୍ରସାନ୍ତଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆଡମିନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହା ପରେ, ସେ ଓଲ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ଗୋଦାବରୀ ଦଳ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ?

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏସିଆ କପରେ ଟିମ ମ୍ୟାନେଜର ଭୂମିକା ପାଇଁ ପିଭିଆର ପ୍ରସାନ୍ତଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ରହିବ? ଜଣେ ଦଳ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ସେ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।

ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭିଯାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

