IPL New Rule: କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର; BCCI ବଦଳାଇଲା IPL ର ଏହି ନିୟମ, 10 ଓଭର ପରେ ମ୍ୟାଚରେ ଆସିବ ଟ୍ବିଷ୍ଟ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ର 2026 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରମ୍ପରା ପରି, ନୂତନ ସିଜିନ୍ ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏଥର ‘ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍’ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ ପରି କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିପାରେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳକୁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇସାରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଖେଳ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବଲ୍ ହଜିଯାଏ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏବେ ପଡ଼ିଆ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଏହି ନିୟମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ହେଉଛି ଅମ୍ପାୟର ନୂଆ ବଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ବଲ୍ ସହ ସମାନ wear and tear ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବୋଲରମାନେ, ବିଶେଷକରି ସ୍ପିନରମାନେ, ଓସ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ବସ୍ତ ପାଇପାରିବେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୦ ଓଭର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବଲ୍ ବଦଳାଯିବ
IPL ନୂତନ ନିୟମ: ଏହା ସହିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ସମୟରେ, ବୋଲିଂ ଦଳ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବଲ୍ ବଦଳାଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ; ତଥାପି, ଏହି ଅନୁରୋଧ କେବଳ ୧୦ ଓଭର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ପାଖରେ ୧୦ମ ଓଭର ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବଲ୍ ବଦଳାଯିବାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଯଦିଓ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଇନିଂସରେ କେବଳ ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ (ଦିନର ଖେଳ) ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ବଲ୍-ବଦଳାଯିବା ନିୟମର ଅଧୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମର ଏକ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏକ ଓଭର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ବଲ୍ ବଦଳାଯାଇପାରିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ଚାଲୁଥିବା ଓଭର ମଝିରେ ବଲ୍ ବଦଳାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।