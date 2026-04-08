BCCI ଲଗାଇଲା ଅଜବ ଗଜବ ନିୟମ, IPL ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼େଇଲା ଚିନ୍ତା, ଏଣିକି ମଇଦାନରେ…
BCCI ଲଗାଇଲା ଅଜବ ଗଜବ ନିୟମ, IPL ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼େଇଲା ଚିନ୍ତା
New IPL Rule: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, IPL ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଆରେ ଗତିବିଧି କେବଳ ସେହି ୧୬ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ସିଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Cricbuzz ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ସେହି ୧୬ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ ସିଟରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। BCCI ଏବଂ IPL ପରିଚାଳନା ଦଳ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ୧୬ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକାର ଅଂଶ ନଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ବିରତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବେଞ୍ଚ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଅଦ୍ଭୁତ ନିୟମର ପରିଚୟ
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ସବୁଜ ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଜର୍ସି (“ବିବ୍ସ” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ବିସିସିଆଇ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ଯେ, ଏହି ବିବ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ସୀମା ରେଖା ନିକଟରେ ବସିପାରିବେନି କିମ୍ବା ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୧୬-ସଦସ୍ୟ ଦଳରୁ କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ଦଳ ତାଲିକାରୁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଖେଳ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଧାରା ୧୧.୫.୨ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେବଳ ସୀମା ରେଖା ନିକଟରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ୱିକେଟ୍ ପତନ ପରେ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଦଳ ପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ, ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନହୁଏ ।
ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ
ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମତି ବିନା ପଡ଼ିଆକୁ ପାନୀୟ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟିମ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୧୬-ସଦସ୍ୟ ଦଳ ସିଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୀମା ରେଖା କିମ୍ବା LED ବିଜ୍ଞାପନ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ବୁଲିବା ନିଷେଧ।