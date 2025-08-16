କ୍ରିକେଟରେ BCCIର ନୂଆ ନିୟମ, ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଆହତ ହେଲେ ଟିମରୁ ଟା..ଟା..
ବିସିିସିଆଇ ୨୦୨୫-୨୬ ଘରୋଇ ସିଜନକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି..
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଆଗାମୀ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମରେ, ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି।
ଯଦି ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଦଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମରେ, ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଏ, ତେବେ ସେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲାଗୁ ହେବ।
ଏହି କାରଣରୁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶକୁ ଫେରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏହା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 2-2 ଡ୍ରରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୱିକେଟକିପିଂ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ଏହି କାରଣରୁ, ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ, ଏକ ଦଳ କେବଳ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ BCCI ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।