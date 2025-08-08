ସରିବ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଯୁଗ; ନୂଆ କୋଚ୍‌ ଖୋଜୁଛି BCCI, ଏତିକି ରହିବ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆବେଦନକ ଶେଷ ତାରିଖ 20 ଅଗଷ୍ଟ

ସରିବ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଯୁଗ; ନୂଆ କୋଚ୍ ଖୋଜୁଛି BCCI, ଏତିକି ରହିବ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆବେଦନକ ଶେଷ ତାରିଖ 20 ଅଗଷ୍ଟ
ସରିବ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଯୁଗ । ନୂଆ କୋଚ୍ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା BCCI ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରିବ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଯୁଗ । ନୂଆ କୋଚ୍ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା BCCI । ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ (COE) ରେ ନୂତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଜାରି କରିଛି । BCCI ବୋଲିଂ କୋଚ, ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆହ୍ଵାନ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଟ୍ରୟ କୁଲି 2021 ମସିହାରେ NCA ର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ଯକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ନୀତିନ ପଟେଲ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ
ଟ୍ରୟ କୁଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର VRV ସିଂହ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ନୀତିନ ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ଅନେକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ପଟେଲ । ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସାଇରାଜ ବାହୁତୁଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫରେ ଅଛନ୍ତି।
ଆବେଦନ ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ 20 ଅଗଷ୍ଟ
ବିସିସିଆଇ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ପୂର୍ବ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବିସିସିଆଇ ଲେବଲର ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି କୋଚିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ଦରକାର। ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଏଲିଟ୍ ଯୁବ ସ୍ତରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲୋଡାଯାଇଛି।
ସେହି ସମୟରେ, ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ମାଷ୍ଟର୍ସ (ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ) ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଉଚିତ। ଆବେଦନ ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ 20 ଅଗଷ୍ଟ।