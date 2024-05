ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ: ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲା BCCI, ଆବେଦନ କରିବେ ଆଶାୟୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ହେଡ୍ କୋଚ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଡ୍ କୋଚ କିଏ ହେବ, ସେନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନେ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଅତିକମରେ ୩୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ବା ୫୦ଟି ଦିନିକିଆରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବ । ଟେଷ୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅତିକମେର ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ । ଆସୋସିଏଟ ମେମ୍ବର, ଆଇପିଏଲ ଟିମ ବା ଏହା ସମକକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଗ ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଟିମରେ ଅତିକମରେ ୩ ବର୍ଷ ଧରି ହେଡ୍ କୋଚ ରହିଥିବେ ।

ଏଥିସହିତ ବିସିସିଆଇ ଲେବଲ ୩ ବା ଏହା ସମକକ୍ଷ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଶାୟୀଙ୍କର ବୟସ ୬୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ୨୦୨୭ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟ ୫ଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଖେଳିବ । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିୟନସ ଟ୍ରଫି, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ, ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଓ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାମିଲ ରହିଛି ।

