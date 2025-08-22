BCCIରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ, ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା
BCCIରେ ବାହାରିଲା ଚାକିରି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳା ଏବଂ ଜୁନିୟର ଚୟନ କମିଟିରେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ଜୁନ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ BCCI ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଲୋଡିଛି । ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ, ବୋର୍ଡ ଏହି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବ ।
ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି- ବିସିସିଆଇ ଶୁକ୍ରବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳ ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା, ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜୁନିଅର ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ।
କେବଳ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୩୦ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ କିମ୍ବା ୧୦ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୨୦ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳା ଚୟନ କମିଟିରେ ୪ ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଗାଯାଇଛି । କେବଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି କ୍ରିକେଟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ନଥିବେ । ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ । ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ଚୟନ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୁନିଅର କ୍ରିକେଟ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ ।
ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ- ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ କମିଟିରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ଅତି କମରେ 25 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଏହା ସହିତ, ସେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି କ୍ରିକେଟ୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଡକାଯିବ ।