୫ବର୍ଷରେ ବମ୍ପର ରୋଜଗାର କଲା ବିସିସିଆଇ, ଗତବର୍ଷ ୪,୧୯୩ କୋଟି ଇନକମ୍‌

ବିସିସିଆଇର ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗା ରୋଜଗାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ BCCI ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ ନାହିଁ।

ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। BCCI ର ଆୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, BCCI ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ବମ୍ପର ରୋଜଗାର କରିଛି।

BCCI ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 14,627 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 4,193 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆସିଛି। ଏହିପରି, BCCI ର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ 20,686 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି…

ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇ…

‘କ୍ରିକବଜ୍’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠିରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 2019 ରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି 3,906 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଯାହା 2024 ରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 7,988 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2024 ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା (AGM) ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, 2019 ପରଠାରୁ, BCCI ର ନଗଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା 6,059 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 20,686 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ବିସିସିଆଇକୁ ମିଳିବ ନୂତନ ସଭାପତି: ବିସିସିଆଇରେ ନିର୍ବାଚନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହି ଦିନ ସଭାପତି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସଚିବ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂJoint Secretary ପଦବୀ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ରୋଜର ବିନିଙ୍କ ବୟସ ୭୦ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ବିସିସିଆଇ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ସଭାପତି ପାଇବ।

You might also like More from author
More Stories

ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି…

ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଦୁଇ…

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ପିଜି…

୧୫ ଦିନର ଛୁଆକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ବେଡରୁମରେ ତକିଆ…

1 of 28,780