WTC Final ପୂର୍ବରୁ BCCIର ବଡ ଘୋଷଣା: ଏହି Legendଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ, ସଫଳତା ହାର ୧୦୦%

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୭ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଏହି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇ ସାରିଛି । ତେବେ ଓଭାଲ ମଇଦାନର ଏହି ମହାଲଢେଇ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ । ତେବେ ଏହି ଦଳରେ ଲେଜେଣ୍ଡଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଭାରତର ସଫଳତା ହାର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।

ଆଇପିଏଲ ପରେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଟିମର ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଗୁଜୁରାଟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘର ସଚିବ ଅନିଲ ପଟେଲଙ୍କୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ବିସିସିଆଇ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅନିଲ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୭,୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୧୯ରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାନେଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ଅନିଲ ପଟେଲ । ତେବେ ଯେଉଁ ସିରିଜରେ ଅନିଲ ପଟେଲ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭାରତର ସଫଳତା ହାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ୯ଟି ସିରିଜରେ ଅନିଲ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସିରିଜ ଉପରେ କବଜା କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏହି ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୧-୨୩ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟ ୧୮ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ୫ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ୨୦୨୩ରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ଗତଥର ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ରୋହିତ ସେନା ଏହି ଟ୍ରଫିକୁ ହାତେଇବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତ କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ ।

NEWS – KL Rahul ruled out of WTC final against Australia.

Ishan Kishan named as his replacement in the squad.

Standby players: Ruturaj Gaikwad, Mukesh Kumar, Suryakumar Yadav.

More details here – https://t.co/D79TDN1p7H #TeamIndia

— BCCI (@BCCI) May 8, 2023