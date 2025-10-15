କ୍ୟାପଟେନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ

କ୍ୟାପଟେନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨-୦ରେ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିବ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଦିନିକିଆରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗିଲ୍ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝘿𝙤𝙬𝙣 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 ✈️
Of familiar faces and special reunions as #TeamIndia depart for the Australia challenge 😍#AUSvIND pic.twitter.com/ElV3OtV3Lj
— BCCI (@BCCI) October 15, 2025
୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ହୋଟେଲରେ ଭେଟିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉଷ୍ମତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ।
ରୋହିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଗିଲ୍ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ହାତ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଉଭୟ ଦଳ ବସ୍ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଗିଲ୍ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲେ, କୋହଲି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ଗିଲ୍ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ, ଯିଏ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।