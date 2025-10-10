ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଚୋର ନକଭି ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଯାଉଛି BCCI, ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରୁ ହେବେ ବାସନ୍ଦ!
କେବେ ମିଳିବ ଭାରତକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ସମ୍ପର୍କରେ, ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଯିଏକି ପିସିବି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର ନକରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ବିସିସିଆଇ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଚୋର ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି।
ନକଭିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରୁ ବାସନ୍ଦ: ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏବେ ପିସିବି ସଭାପତି ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ନକଭିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିସିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନକଭିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଉଚିତ।
ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କର ଏହାକୁ ବିସିସିଆଇକୁ ପଠାଇବାକୁ ମନା କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା, ଯାହା ଇଭେଣ୍ଟର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆୟୋଜକ ଥିଲା।
୩ ଥର ହାରିଛି ପାକିସ୍ତାନ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ଧାରା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲା, ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଥର ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି, ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ବିନା ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନା ସମାରୋହ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।