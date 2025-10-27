ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲା BCCI, ଆୟରଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ ଖେଳିବେ ମ୍ୟାଚ୍!
ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ସିଡନୀରେ ରହିବେ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODI ସିରିଜରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ସମୟରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ହେଲେ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନସୁଧୁରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଖବର ଆସିଛି କି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଅଛି:
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) କହିଛି ଯେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି।
ବିସିସିଆର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍, ସିଡନୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି, ତାଙ୍କ ଆଘାତ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଡାକ୍ତର ସିଡନୀରେ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
କ୍ୟାଚ୍ ନେବାବେଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ:
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରିଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜରାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆୟର କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସେ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସିଡନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଫେରିବା ପରେ, ସେ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି।
ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ODI ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଦଳର ODI ତାଲିକାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତୀୟ T20 ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ମାରିଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ୬୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ODI ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୧୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିନଥିଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।