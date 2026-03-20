ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦ ଛାଡିବେ ଅଜିତ ଅଗରକର! ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଅଜିତ ଅଗରକର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁଜବ ନିକଟରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ଏବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି।
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ, ଏବଂ ଅଗରକର ଏହି ପଦବୀରେ ତିନି ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଅଜିତ ଅଗରକର ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ୨୦୨୪ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଅଗରକରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ସମାପ୍ତ ହେବ।
ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ, ଅଗରକର ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୟନ କମିଟିରେ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଆରପି ସିଂହ, ଅଜୟ ରାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଅଛନ୍ତି। ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ।
ଏହି ସମସ୍ତ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅଜିତ ଅଗରକର ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବେ। ଆରପି ସିଂହ ଏବଂ ଅଜୟ ରାତ୍ରା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ତଦାରଖ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥାନ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।