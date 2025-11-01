ଭାରତ ଜିତିଲେ BCCI ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା କରିବ; ସବୁ ଖେଳାଳି ହେବେ ମାଲାମାଲ, ଆଗରୁ ରୋହିତ ବାହିନୀକୁ ମିଳିଥିଲା…
BCCI ଦେବ ୧୨୫ କୋଟି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର:BCCI ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତ ଜିତିଲେ ମିଳିବ ମୋଟା ରକମର ପ୍ରାଇଜ ମନି। କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହେବେ…
ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଫାଇନାଲ ଲଢେଇ ଏହା ଆଗରୁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲାଣି BCCI। ଯଦି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ ମ୍ଯାଚ ଜିତେ ତେବେ BCCI ବଡ ରକମର ପ୍ରାଇଜ ମନି ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆଗରୁ ରୋହିତ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ BCCI ପ୍ରାଇଜ ମନି ଦେଇଥିଲା
ଆସନ୍ତାକାଲି ନବି ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଆଗରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚରେ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମକୁ ହରାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜେମିମା ଲମ୍ବା ରନ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ।
ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜେତା ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦଳ – ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଲର୍ଡସରେ ୨୦୧୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ BCCI ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲା।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତୁଷାର ଆରୋଥେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ରକମର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ BCCI ସେମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରାୟ 125 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବତନ BCCI ସଚିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ “ସମାନ ଦରମା” ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ପ୍ରାଇଜ ମନି ଦିଆଯିବ।