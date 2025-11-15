IPL 2026: BCCI ଜାରି କଲା ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଜାଡେଜା-ସାମସନଙ୍କଠାରୁ ଶାମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ୮ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଟିମ୍
ଆଜି ଆସିପାରେ ୧୦ ଟି ଦଳର ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ସିଜିନ ୧୯ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ୧୦ ଟି ଦଳର ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।
କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ଧରି, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇପାରେ।
ଜାଡେଜା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ସାମସନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏବେ, ବିସିସିଆଇ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଆଇପିଏଲ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବାଣିଜ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା:
IPL ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) ଅଧିନାୟକ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।
ଜାଡେଜା ୧୨ ସିଜିନ ପାଇଁ CSK ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ତାଙ୍କର ଦରମା ୧୪ କୋଟି ହେବ, ଯାହା ସିଏସକେରେ ୧୮ କୋଟି ହେବ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ:
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ତଥା ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୮ କୋଟି।
ସାମସନ ୧୭୭ ଟି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। CSK ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ତୃତୀୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ହେବ। ୨୦୧୩ ରେ ଆଇପିଏଲ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସାମସନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।
ସାମ୍ କରନ:
ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରନ୍ ସଫଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) ଛାଡି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ୨.୪ କୋଟି ରହିବ। ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ୬୪ଟି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ପୂର୍ବରୁ, ସାମସନ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ IPL ଦଳ ହେବ।
ମହମ୍ମଦ ଶାମି:
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଠାରୁ ସଫଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ ଶାମିଙ୍କୁ ୧୦ କୋଟିରେ କିଣାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୂର୍ବରୁ, ଶାମି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସହିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୨୦୨୩ ରେ ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଥିଲେ।
ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ:
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଠାରୁ ସଫଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପରେ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI)କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ KKR ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ MIରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମାର୍କଣ୍ଡେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳି ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୮, ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୨ରେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପରେ, ସେ ୨୦୨୧ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।
ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର:
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ସଫଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର IPL ୨୦୨୬ ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।
ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ୩୦ ଲକ୍ଷ ଫିସରେ LSG ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୨୧ ନିଲାମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ, ଅର୍ଜୁନ ୨୦୨୩ ରେ ତାଙ୍କର IPL ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ।
ନୀତିଶ ରାଣା:
ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନୀତିଶ ରାଣା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ରୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ୪.୨ କୋଟି ଫିସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଡୋନୋବନ ଫରେରା:
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ରୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ୭୫ ଲକ୍ଷରୁ ୧ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।