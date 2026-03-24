୭ଟି ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କଲା BCCI, ଚଳିତ IPL ୨୦୨୬ ସଜିନରୁ ହେବ ଲାଗୁ…

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: BCCI ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସାତଟି ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ସମସ୍ତ ୧୦ଟି IPL ଦଳ ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାତଟି ନିୟମ କ’ଣ? ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଖେଳ ସହିତ କମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅଧିକ ଜଡିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସାତଟି ନିୟମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।
IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ BCCIର ୭ଟି ନିୟମ:
ବିସିସିଆଇର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଦଳ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ତାଲିମ ସହିତ ଜଡିତ। କୌଣସି ଆଇପିଏଲ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ତାଲିମ ଅଧିବେଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ, BCCI ଦଳଗତ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। କୌଣସି ଦଳକୁ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଯେକୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ BCCI ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ; ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ସାଢ଼େ ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ।
ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ ନେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ। କୌଣସି ଦଳ ଅଭ୍ୟାସ ନେଟ୍ ବାଣ୍ଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପୃଥକ ନେଟ୍ ସେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇବ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ।
ଖେଳର ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ଦଳର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଚ୍ରେ ତାଲିମ କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ରେଞ୍ଜ ହିଟିଂ, ଥ୍ରୋ-ଡାଉନ୍, ରନ-ଅପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ପୃଥକ ୱିକେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ଘରୋଇ ଦଳକୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଚ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ BCCI ର ଏକ ନିୟମ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଟିମ୍ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ।
BCCI IPL ୨୦୨୬ ସମୟରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ LED ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି।