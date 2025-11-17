ଆସିଗଲା ସିଡ୍ୟୁଲ୍: BCCI ଲଗାଇଲା ମୋହର, ଏହି ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲିଗ୍ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ଜାନୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। BCCI WPL ୨୦୨୬ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବରୋଦାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରେ। ଅନେକ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର୍ DY ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିପାରେ। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ ଜାନୁଆରୀ ୭ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ।
କ୍ରିକବଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢେ, ତେବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବରୋଦାର କୋଟାମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ବରୋଦା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏବଂ ଏହାର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ୨୭ ନଭେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା WPL ନିଲାମ ସମୟରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବରୋଦାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବରୋଦା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି।
ଗତ ସିଜିନ୍ ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର, ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଜାନୁଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।