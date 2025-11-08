ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ମୋହସିନ୍ ନକଭି ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲେ BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଲୋଚନା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବାର ମାସେ ବିତିଗଲାଣି ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଟ୍ରଫି ଭାରତକୁ ମିଳିନାହିଁ।
PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ଭାରତର ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ଫେରାଇବାର ନାଁ ଧରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ହେଲେ ଏବେ BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁବାଇରେ ପିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସାଇକିଆ ଦୁବାଇରେ ଆଇସିସି ବୈଠକ ବାହାରେ ନକଭିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଉଭୟେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ସଞ୍ଜୋଗ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ଖୱାଜା ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ପିସିବି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ।
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ।”
“ଯେହେତୁ ଏହା (ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି) ସରକାରୀ ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆଇସିସି ନକଭିଙ୍କ ସହ ଏକ ପୃଥକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା।”
“ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇସିସିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହାଁନ୍ତି।”
ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ବିସିସିଆଇର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣ ସିଂହ ଧୂମାଲ ସିଇସି ବୈଠକରେ ବିସିସିଆଇର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇପାରିନାହିଁ।
ସମ୍ପ୍ରତି, ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୋହସିନ୍ ନକଭି ICC ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ PCB ମୁଖ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ BCCIର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ।