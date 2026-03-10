ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କଲା BCCI, ୨୭ ନୁହେଁ ମିଳିବ ୧୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି
ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା BCCI।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ ରବିବାର (୮ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆଇସିସି ପ୍ରାୟ ୨୭.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଏହି ରାଶି ଏବେ ପ୍ରାୟ ୧୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ରାଶି କିପରି ପାଇବ।
BCCI ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା:
ତେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର (୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଯଦି ICC ଏବଂ BCCI ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ୧୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମିଳିତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବ। ଏହି ରାଶିକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଲିଜ୍ ସେୟାର କରି ବୋର୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ICC ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ BCCI ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି।”
୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ୬ କୋଟି ଅଧିକ:
ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ, ୨୦୨୬ ରେ ଏହି ରାଶି ୬ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ତିନିଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ:
ଭାରତୀୟ ଦଳ ତିନିଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ୨୦୦୭ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।