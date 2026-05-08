IPL 2026 ମଝିରେ BCCIର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ହଠାତ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଲା ବ୍ୟାନ?

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ସମ୍ପର୍କ ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି।

By Priyanka Das

BCCI Bans Arshdeep Singh: ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ଲଗ ବନାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଭ୍ଲଗିଂ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ଏକ ନୂତନ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛି।

ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଭିଡିଓ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେପରିକି ନିକଟରେ ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ‘ଭେପିଂ’ ମାମଲା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଚହଲ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଚହଲଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିବା ପରେ ଅର୍ଶଦୀପ ନିଜ ଭିଡିଓରୁ ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ଏଡିଟ କରି ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଅନ୍ୟତମ ଖେଳାଳି ଶଶାଙ୍କ ସିଂଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନେଇ ପରିହାସ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିସିସିଆଇ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଶଦୀପ କୌଣସି ଭ୍ଲଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟିମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ରିୟାନ ପରାଗ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଭେପିଂ କରିବା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିନ୍ଦର ଡଗଆଉଟରେ ବସି ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାରଣରୁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାପା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ RCB ରଚିଲା ଇତିହାସ,…

ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ ହୋଟେଲ ଏବଂ ବସ୍‌ରେ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଟିମ୍ ହୋଟେଲ, ଭେନ୍ୟୁ, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ।

ବାସ୍ତବରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ, କିଛି ଖେଳାଳି ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଟିମ ହୋଟେଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଟିମ ବସ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିସିସିଆଇର ଆଣ୍ଟି-କରପ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ (ACU) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ପରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂତନ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ବାପା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ RCB ରଚିଲା ଇତିହାସ,…

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କଲେ ସୁପାରିସ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର…

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କର ହେବ କି ଛୁଟି! ଏହି…

1 of 2,897