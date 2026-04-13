ହଠାତ୍ IPL ୨୦୨୬ର ସିଡ୍ୟୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା BCCI, ବଦଳିଲା CSKର ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖ
କାହିଁକି ଅଚାନକ ସିଡ୍ୟୁଲ ବଦଳାଇଲା BCCI?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହଠାତ୍ IPL ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୌର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି IPL ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ମୂଳତଃ ଏପ୍ରିଲ ୨୬, ୨୦୨୬ ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଏବେ ଚେନ୍ନାଇର M.A. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ପ୍ରକୃତରେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୬ ଏପ୍ରିଲରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୬ ଏପ୍ରିଲରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ, ସ୍ଥାନଟିକୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୨୬ ଏପ୍ରିଲରେ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ମେ ୨୧ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ମେ ୨୧ରେ ଚେନ୍ନାଇ ବନାମ ଗୁଜୁରାଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ଦୁଇଟି ଫିକ୍ସଚର ବ୍ୟତୀତ, IPL ୨୦୨୬ ରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ମରଣକାରୀ ଭାବରେ, BCCI ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଏବଂ କେରଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା।
IPL ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ବିପରୀତରେ, ଏହି ସିଜନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଭଲ ନଥିଲା।
CSK ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।