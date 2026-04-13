LIVE ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଚଲାଉଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, RR ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଲା BCCI

RR ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: RR ଦଳକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା। ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେଲା BCCI। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ବସି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ରୟାଲ୍ସ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ବୋର୍ଡର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ (ACSU) ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣାଟି ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ଗୌହାଟିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ…

ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଗଳାରେ ମୁକ୍ତାର ମାଳି ଏବଂ…

ରାଜସ୍ଥାନର ଇନିଂସ ସମୟରେ, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭିଣ୍ଡର ଡଗ୍ ଆଉଟ୍ ପାଖରେ ବସି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଦଳର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।

ଏହି କାରଣରୁ ଭିଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ମିଳିଥିଲା:

କ୍ରିକବଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ସୋମବାର ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ତାରିଖରେ ଭିଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି।

ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ନୋଟିସରେ ଭିଣ୍ଡରଙ୍କୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଡଗ୍ ଆଉଟ୍ ପାଖରେ ବସି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଭିଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଫୋନ୍‌ରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉ ନଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା PMOA (ଖେଳାଳି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ IPL ପାଇଁ PMOA ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଟିମ୍ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ରଖିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।

ହେଲେ, ଏହି ଅନୁମତି କେବଳ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ; ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କୋଡର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଭିଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଛାଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି:

ହେଲେ, ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭିଣ୍ଡର ଡଗଆଉଟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇଠାରୁ ବିଶେଷ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଛାଡ଼ର କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା।

ପ୍ରକୃତରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଣ୍ଡର ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ; ସେ ଫୁସଫୁସ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ICUରେ ବିତାଇଥିଲେ।

ଏହି ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ, ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଡଗଆଉଟ୍ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତାୟାତ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଏହି ଛାଡ଼ ମାଗିଥିଲେ।

ଏହି ଅନୁମତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ, ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଫୋନ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଥିଲା କି ନାହିଁ – କାରଣ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ…

ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଗଳାରେ ମୁକ୍ତାର ମାଳି ଏବଂ…

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ,…

ବେଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନ ଭରିଲାନି! ପୁଣି ଆଲୋଚନା…

