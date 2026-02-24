IPL 2026 ସିଡ୍ୟୁଲ ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; BCCI ନେବାକୁ ଯାଉଛି ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ବ ହେବ ଚକିତ

IPL 2026 ସିଡ୍ୟୁଲ ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; BCCI ନେବାକୁ ଯାଉଛି ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:  IPL 2026 କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେତୁ, BCCI ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଦା ଅଧା କରି ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ରୁ ମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇପାରେ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆସାମରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ, BCCI ପ୍ରଥମେ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ 2-3 ସପ୍ତାହର ମ୍ୟାଚ୍ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ ଜଣାପଡିବା ପରେ, BCCI ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବ। ଏହା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଏଡାଇବ।

କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ?

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ 20-25 ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ, ପୋଲିସ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ, ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ (କୋଲକାତା) ଏବଂ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (ଚେନ୍ନାଇ) ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ, ନିର୍ବାଚନ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବିସିସିଆଇ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ।

ଆଗକୁ ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତାରେ ମ୍ୟାଚ୍ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୌହାଟି (ଆସାମ)ର ବାରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର, ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ, ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ ଚେପକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭଳି ପଡ଼ିଆକୁ ପୁନଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

