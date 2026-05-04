IPL ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ହେବ BCCI, ‘ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲଚର’ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରେ ।
BCCI to end Girlfriend Culture in IPL : ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ‘ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ଚର’କୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ଈଶାନ କିଷାନଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଟିମ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏବଂ ଟିମ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ BCCI ଚିନ୍ତିତ ଅଛି । ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାଦର ରୂପ ନେଇଛି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ପାର୍ଟନରମାନେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ BCCIର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ।
BCCI ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ:
ବୋର୍ଡର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ‘ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ଚର’କୁ ଏବେ ନ ରୋକାଯାଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରା ଟିମ ବସ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ । ଏହି ପାର୍ଟନରମାନେ ଟିମ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବା ଖବର ମିଳିଛି ।
‘ଅଫିସିଆଲ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ’ ନିୟମକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ:
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଣ୍ଟି-କରପ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ (ACU) କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ BCCI ଅଧିକାରୀ ଏହି ‘ଅଫିସିଆଲ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ’ ନିୟମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ପଲିସିରେ ଏଭଳି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ । ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ।
ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ?
BCCIର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଏହା ପରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ଚରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଆଇପିଏଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ।