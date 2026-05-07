IPL ଖେଳାଳିଙ୍କୁ BCCI ଛାଟ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ବୁଲିଲେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ, ଟାର୍ଗେଟରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅର୍ଶଦୀପ, ଇଶାନ୍ କିଷାନ୍
Strict Rules IPL Players: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) IPL ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦଳର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୁଡ୍ ରେ ଅଛି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୋର୍ଡ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସିଜିନରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦଳର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।
ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଟିମ୍ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସାଇକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଆଚରଣ ବିସିସିଆଇର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରୋଟୋକଲର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବିସିସିଆଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି। ନ୍ୟୁ୍ଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANIକୁ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଦଳ ମାଲିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କଡ଼ା ନିଷିଦ୍ଧ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସେହିପରି IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସାଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଟିମ୍ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟିମ୍ ହୋଟେଲକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଛି।