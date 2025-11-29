ODI ଆଗରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ରୋହିତ ଓ କୋହଲି ଆଗକୁ ଦିନିକିଆ ମ୍ଯାଚ ଖେଳିବେ ନା ନାହିଁ ?
ଶେଷ ନିଶ୍ପତ୍ତି ନେଲା BCCI...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: BCCI ଡକାଇବ ବୈଠକ। ନିଆଯିବ ଫାଇନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରୋହିତ ଓ କୋହଲିଙ୍କ ODI ଭବିଷ୍ଯତକୁ ନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବଡ଼ ଅପଡେଟ। ଏଥିପାଇଁ ବୈଠକ ଡକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରିଛି ଆଲୋଚନା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ଯାଚ ପରେ ଡିସେମ୍ବର ୬ ଅହମଦାବାଦରେ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ଯତକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହେବ।
ଏହି ସମୟରେ, ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ଯାନ୍ସଙ୍କ ଭିତରେ କୌତୁହଳ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଶେଷ ଦିନିକିଆ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ BCCI ଅଧିକାରୀମାନେ ଅହମଦାବାଦରେ ବୈଠକ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଯଦି ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।
ବିସିସିଆଇର କହିଛି, “ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ତରର ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ’ଣ ଆଶା କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସେମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଘେରି ରହି ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।” ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି କେବଳ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛି।
ଉଭୟ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି କାରଣ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ କିଛି ମାସ ପରେ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବେ। ତଥାପି, ଉଭୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ୨୦୨ ରନ ସହିତ, ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ଥିଲେ ଏବଂ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟରେ ଅପରାଜିତ ୭୪ ରନ କରି ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ।