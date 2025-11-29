BCCI କ’ଣ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ? ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ କେଉଁ ବୟାନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର…

ଅଡୁଆରେ ପଡିଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଅଡୁଆ। ଆକ୍ସନ ନେବ କି BCCI। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କେଉଁ ମନ୍ତବ୍ଯ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର…

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କ୍ୟାରିୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ 0-2 ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ପରେ ଗମ୍ଭୀର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।

ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗମ୍ଭୀର ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଥିରେ ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ।

କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପିଚ୍ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ବୟାନର ସ୍ୱରକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବିଶେଷକରି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହାରିଛି। ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ବଡ଼ କାରଣ ସାଜିଛି।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଦଳକୁ ଆଣିଥିବା ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବହୁତ ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଧଳା ବଲ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ  ବିସିସିଆଇ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି। ମାତ୍ର ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବ।

